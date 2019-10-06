خمسة وخميسة.. أحمد موسى يشيد بمدرب الأهلي الجديد ..فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تعادل الزمالك مع نادي إف سي مصر بهدف لكل منهما في منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «مدرب الزمالك لا يقدم كرة، بعكس الأهلي الذي يقدم أداء ممتعا»، معلقًا «ربنا مع جمهور الزمالك السنادي، وخمسة وخميسة على فايلر».





وتابع الإعلامي أحمد موسى، «التعادل مع نادي إف سي مصر لا يليق بنادي الزمالك»، مردفا «جمهور الزمالك مش عايز يتنكد».





وأشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء حسين الشحات، لاعب الأهلي، «ما شاء الله رجع لمستواه، ويستاهل المبلغ اللي ادفع فيه».