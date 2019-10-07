شوقي غريب: نواجه أزمة قبل قائمة المنتخب في بطولة إفريقيا

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن أزمة يواجهها قبل بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لدينا أزمة، آخر مباراة في الدوري ستكون يوم 28 قبل يوم واحد من ارسال القائمة النهائية المشاركة في البطولة".



وأضاف شوقي غريب: "في يوم 1 فقط سنقوم بإجراء الكشوفات الطبية والإجراءات الإدارية وكل شيء يخص قائمة المنتخب المشاركة في البطولة".



وتابع شوقي غريب: "طبيعي يكون في تنسيق بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، الأولوية بالتأكيد للمنتخب الأول ولكن بطولة الأولمبياد هي ثاني أهم بطولة بعد كأس العالم".

