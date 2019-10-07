بفستان شبيكة .. بشرى تستعرض أنوثتها بالأبيض

نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



وظهرت بشرى، فى الصور بإطلالة أنثوية، مرتدية فستان أبيض قصير يصل إلى حدود الركبة، واتسم التصميم بصيحة الكم الشبيكة التى تتصدر أحدث صيحات الموضة.



وانتعلت بشرى حذاء ذا كعب عالٍ، وأكملت إطلالتها بحقيبة متوسط الحجم، واعتمدت أيضا على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.





