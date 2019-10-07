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مرأة

لا تستسلم بهذه السرعة .. حظ مواليد برج العقرب اليوم الاثنين

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
برج العقرب
برج العقرب
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك هذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع كل يوم.

لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب، ليوم الاثنين 07 أكتوبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج العقرب:

مهنيًا: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى فلا تستسلم بهذه السرعة.

عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى إلى جانب الحبيب.

صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك المشهور بها، وتجنّب الإرهاق ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.
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