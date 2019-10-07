فحص 2205 سيدات ضد سرطان الثدى بمستشفى شفاء الأورام بالأقصر.. صور



وقال الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفي شفاء الأورمان، أن قوافل الكشف المبكر لسيدات الأقصر تخرج بصورة أسبوعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية، وذلك عبر توفير 25 سيدة كل أسبوع وبدأت منذ شهر مارس 2017 ومستمرة بصورة أسبوعية حتي الآن، بهدف توقيع الكشف عليهن وفحصهن لمواجهة خطر تعرضهن للسرطان، وكذلك تقديم محاضرات لهن لتعريفهم بكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر له بفحص أنفسهم بالمنزل بصورة دائمة.



وأضاف الدكتور هاني حسين أنه خلال القوافل للكشف المبكر بدءًا من شهر مارس 2017 وحتي سبتمبر 2019، بلغت أعداد السيدات اللاتي تم الكشف عليهن داخل المستشفي 2205 سيدة، وتم إكتشاف 47 حالة مصابة بالسرطان بينهن بنسبة 2.13%، ويجري علاجهم بالمجان داخل أقسام المستشفي المختلفة، وبلغت حالات المتابعة كل عام فأكثر 2158 سيدة بنسبة 97.86%، مشددًا علي أن ذلك يأتي ضمن أدوار المستشفي في الكشف المبكر والتوعية للمرضي بمختلف مدن وقري محافظة الأقصر.



أول صرح طبي



ويعتبر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالأقصر، أول صرح طبي مجاني متكامل في جنوب الصعيد، والذي يضم داخله مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان تمامًا من محافظات (الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد والبحر الأحمر)، وتسعي إدارة المستشفي ليصبح المستشفي صرحا طبيا ومنارة علمية في مجال السرطان بصورة مميزة خلال الفترة المقبلة عبر تجهيز المرحلة الثالثة حاليًا لإفتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال في الصعيد.

تزامنًا مع مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتخصيص مستشفيات مصر والعالم شهر أكتوبر لمكافحة سرطان الثدي، أعلن مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، أنه كان من أوائل المستشفيات التي تطلق فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر علي سيدات مدن وقري الأقصر، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمستشفي للكشف علي المرضي في قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول "صعيد بلاسرطان"، حث بلغت أعداد السيدات اللاتي تم فحصهن بتلك القوافل حتي الآن 2205 سيدات من مختلف قري ونجوع الأقصر والصعيد.