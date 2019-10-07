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أخبار العالم

بعد انسحاب واشنطن .. موسكو تدعو كل القوى الأجنبية لمغادرة سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشرت روسيا عن أنيابها بشأن الأوضاع في سوريا عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من الحدود التركية والتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال الكرملين ردا على ذلك إن موسكو متمسكة بضرورة انسحاب كل القوى الأجنبية غير القانونية من سوريا.

وأعلنت تركيا نيتها شن عملية تستهدف الأكراد عقب إتمام الانسحاب الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى ان قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شنت عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين العام الماضي بدعوى تأمين الحدود التركية من الهجمات الإرهابية، فيما تصف الحكومة السورية هذا التدخل السافر وتعتبره بمثابة احتلال لأراضيها.

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