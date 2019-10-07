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توك شو

طريقة عمل طحينة الكبابجي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:30 م
الشيف توتا مراد
الشيف توتا مراد
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل طحينة الكبابجي .

وتضمّنت مقادير طريقة عمل طحينة الكبابجي ما يلي:
عيش شامي
ثوم مفروم
ملح
شطة
كمون
خل
ماء ساخن
عصير ليمون
2ملعقة كبيرة طحينة
بقدونس للتزيين
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل طحينة الكبابجي خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.
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