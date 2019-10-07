قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل طحينة الكبابجي .



وتضمّنت مقادير طريقة عمل طحينة الكبابجي ما يلي:

عيش شامي

ثوم مفروم

ملح

شطة

كمون

خل

ماء ساخن

عصير ليمون

2ملعقة كبيرة طحينة

بقدونس للتزيين

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل طحينة الكبابجي خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.

