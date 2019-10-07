قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل طحينة الكبابجي .
وتضمّنت مقادير طريقة عمل طحينة الكبابجي ما يلي:
عيش شامي
ثوم مفروم
ملح
شطة
كمون
خل
ماء ساخن
عصير ليمون
2ملعقة كبيرة طحينة
بقدونس للتزيين
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل طحينة الكبابجي خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.
وتضمّنت مقادير طريقة عمل طحينة الكبابجي ما يلي:
عيش شامي
ثوم مفروم
ملح
شطة
كمون
خل
ماء ساخن
عصير ليمون
2ملعقة كبيرة طحينة
بقدونس للتزيين
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل طحينة الكبابجي خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.