وزير التعليم العالى يتفقد مبنى إدارة الطلاب الوافدين والإدارة المركزية للبعثات

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين، مقر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والمقر الجديد للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بمبنى وزارة التعليم العالى، بحى السفارات بمدينة نصر.



كما تفقد الوزير، نادى الوافدين ومركز اللغة العربية، والإدارات المختصة بالتعامل مع الطلاب الوافدين للاطمئنان على توافر كافة الخدمات، وتيسير الإجراءات اللازمة لإنهاء أوراقهم، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الرعاية للطلاب الوافدين بمختلف الجامعات، والرد على استفساراتهم بما يسهم في تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة، وتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم.



وفى سياق متصل، تفقد وزير التعليم العالي، المقر الجديد للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى؛ للوقوف على آخر تطورات نقل الإدارة إلى المقر الجديد بمدينة نصر، والاطمئنان على استقرار العمل بالإدارات التى تم نقلها، ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام بخطة التطوير الشامل للبعثات والتى أطلقها الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقد نهاية الشهر الماضى، واستعرض خلاله الجهود التى بذلتها الوزارة للإرتقاء بمنظومة البعثات والتى تضمنت: إطلاق الإعلان الموحد لخطة البعثات لعام 2019/ 2020، وتغيير نظام التقييم للخطط البحثية المقدمة من الدارسين ( لجان التحكيم)، وكذلك الإعلان الموحد لجميع البرامج الدراسية للبعثات، والبرنامج الإستراتيجى لتدريب ورفع كفاءة معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتطوير بيئة وآليات العمل بالإدارة المركزية للبعثات.



وأكد الوزير،خلال جولته، على أهمية إحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة لطلاب البعثات والإشراف العلمى، ورقمنة كافة الإجراءات تيسيرًا على الطلاب وسرعة الإنجاز فى الوقت المطلوب.