Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

5 قرارات جديدة اتخذتها التعليم لسد عجز المعلمين.. تعرف عليها

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:31 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياسمين بدوي
كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الخطة والإجراءات الجديدة التي وضعتها الوزارة لسد العجز الذي تعانيه المدارس في المعلمين.


حيث قال عمر إن هذه الإجراءات شملت:

* تحديث قواعد البيانات على مستوى الحصة للمرة الأولى بلغ العجز ٣٢٠ ألف معلم
* إتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع ٣ حصص أسبوعية ببدل ١٥ جنيها للحصة

* صرف بدل ٢٠٠ جنيه للمعلمين الذين سيندبون خارج الإدارات التي بها زيادة بالتخصص

* فتح باب التعاقد ل ١٢٠ ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، والتعاقد الإلكتروني سيكون من خلال مؤسسة تابعة للوزارة على أن يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلم الجديد 2.0

* سيتم الاستعانة الشهرية بالمعلمين طوال العام خلال البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية. 

وأعلن عمر أن التكلفة الإجمالية لتلك الإجراءات مليار و٦٠٠ مليون جنيه ستدبر من خارج الموازنة العامة.
Advertisements

ترشيحاتنا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

شاهد.. مدرس يضرب طالبة داخل الفصل بطريقة غير لائقة

أسعار اللحوم اليوم.. 4 أسباب وراء الانخفاض ومفاجأة خلال 4 شهور

مفاجأة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو عن الزمالك

البرلمان يعلن عن مفاجأة بشأن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

بمجوهرات راقية.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها