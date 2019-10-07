5 قرارات جديدة اتخذتها التعليم لسد عجز المعلمين.. تعرف عليها

كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الخطة والإجراءات الجديدة التي وضعتها الوزارة لسد العجز الذي تعانيه المدارس في المعلمين.





حيث قال عمر إن هذه الإجراءات شملت:



* تحديث قواعد البيانات على مستوى الحصة للمرة الأولى بلغ العجز ٣٢٠ ألف معلم

* إتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع ٣ حصص أسبوعية ببدل ١٥ جنيها للحصة



* صرف بدل ٢٠٠ جنيه للمعلمين الذين سيندبون خارج الإدارات التي بها زيادة بالتخصص



* فتح باب التعاقد ل ١٢٠ ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، والتعاقد الإلكتروني سيكون من خلال مؤسسة تابعة للوزارة على أن يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلم الجديد 2.0



* سيتم الاستعانة الشهرية بالمعلمين طوال العام خلال البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية.



وأعلن عمر أن التكلفة الإجمالية لتلك الإجراءات مليار و٦٠٠ مليون جنيه ستدبر من خارج الموازنة العامة.