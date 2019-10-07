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رياضة

الأهلي يؤدي مرانه مساء اليوم استعدادا للزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ملعب التتش، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني؛ للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية، والتي يخوض خلالها المنتخب الأول ودية أمام بوتسوانا، كما يلعب المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قبل انطلاق مران الأمس على عقد جلسة مع اللاعبين، للتأكيد على بعض الأمور الفنية ومطالبتهم بمواصلة التركيز في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الفريق.

واشتمل مران الأهلي على جانب استشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلة، وخاض بعض اللاعبين تدريبات إضافية لرفع معدل اللياقة البدنية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة في افتتاح الدوري، ثم الإنتاج الحربي، وأسوان قبل بداية فترة التوقف الحالية.

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