التعليم : حوافز مجزية للمعلمين الأكفاء خلال الأشهر القادمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الوزارة سوف تصرف حوافز مجزية جدا للمعلمين في الشهور القادمة و جاري توفير الموارد اللازمة لذلك



وقال وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد الان : هذه الحوافز ستكون للمعلم الكفء فقط ولن ستم صرفها بشكل عام او بعشوائية



واضاف الوزير : لن يتم صرف هذه الحوافز وفقا لاي مجاملات ولن نعلن عن التفاصيل الا في حينها وقت ان نكون جاهزين للتطبيق



وكان وزير التعليم قد عقد اليوم مؤتمرا صحفيا لاعلان عدد من الاخبار السارك للمعلمين و اعلان اجراءات سد العجز بالمدارس.