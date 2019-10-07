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منوعات

اكتشف كيفية تكيف الخلايا مع الأكسجين.. تعرف على جريج إل سيمنزا الفائز بجائزة نوبل للطب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:19 م
الطبيب الامريكي جريج
الطبيب الامريكي جريج إل سيمنزا
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أماني إبراهيم
فاز الطبيب الأمريكي جريج إل سيمنزا، صباح اليوم الإثنين بجائزة نوبل في مجال الطب هو وزميله الأمريكي ويليام جي كايلين، والبريطاني بيتر ج.رادالكيف، وفازوا الأطباء الثلاثة بجائزة نوبل في مجال الطب، بعد نجاحهم في علم وظائف الأعضاء، وتوصلوا إلى اكتشاف مدى شعور الخلايا بالتكيف مع كمية الأكسجين المتاحة والتأقلم معها، وهي نتائج تمهد الطريق لطرق جديدة لمعالجة فقر الدم والسرطان.

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن مسيرة الطبيب الأمريكي جريج إل سيمنزا، فقد ولد في الأول من يوليو عام 1956، في مقاطعة فلاشينج بمدينة نيويورك الأمريكية، وتخرج من جامعة هارفارد في عام 1978، وحصل على الدكتوراة من جامعة بنسلفانيا في عام 1984.

وهو أستاذ علوم طب الأطفال، وعلاج الأورام بالإشعاع، والكيمياء البيولوجية، في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، ويشغل حاليا منصب مدير برنامج الأوعية الدموية في معهد هندسة الخلايا.

واشتهر الطبيب الامريكي باكتشافه لـ HIF-1 ، والذي يسمح للخلايا السرطانية بالتكيف مع البيئات الفقيرة بالأكسجين، ونال جائزة لاسكر Lasker للبحوث الطبية الأساسية لعام 2016، ونال العديد من الجوائز كان آخرها جائزة نوبل عن اكتشافه لكيفية شعور الخلايا والتكيف مع الأكسجين، وهذه أبرز الجوائز الذي فاز بها:

- جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2019
- جائزة لاسكرLasker في عام 2016
- جائزة وايلي عام 2014.
- انتخب لمعهد الطب في عام 2012.
- الجائزة العلمية الكبرى لمؤسسة Lefoulon-Delalande في عام 2012.
- جائزة ستانلي ج. كورسمير، الجمعية الأمريكية للتحقيقات السريرية في عام 2012.
- جائزة مؤسسة جادنر الدولية في عام 2010.
- عضو منتخب في الأكاديمية الوطنية للعلوم في عام 2008.
- عضو منتخب في جمعية الأطباء الأميركيين في عام 2008.
- جائزة E. Mead Johnson للبحوث في طب الأطفال ، جمعية أبحاث طب الأطفال في عام 2000.
- عضو منتخب في الجمعية الأمريكية للتحقيقات السريرية في عام 1995.
- جائزة لوسيل ب. ماركي للعلماء في العلوم الطبية الحيوية في عام 1989.
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