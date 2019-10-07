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أخبار العالم

مصرع 10 على الأقل في انفجار استهدف حافلة مجندين شرق أفغانستان

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:56 م
مصرع 10 على الأقل
مصرع 10 على الأقل في انفجار استهدف حافلة مجندين شرق أفغانستا
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رويترز
قالت مصادر في الحكومة المحلية إن تفجيرا انتحاريا استهدف حافلة صغيرة تقل مجندين في قوات الأمن الأفغانية في مدينة جلال اباد بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 27.

وذكر عطاء الله خوجياني المتحدث باسم إقليم ننكرهار أن العبوة الناسفة انفجرت في عربة بعجلتين. وقالت مصادر محلية إن من بين الضحايا مجندين ومدنيين وطفلا.

وقال سُهراب قادري عضو مجلس إقليم ننكرهار إن بعض المصابين في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم داعش نفذ سلسلة تفجيرات انتحارية وهجمات على مكاتب حكومية ومدارس وجماعات إغاثة في السنوات القليلة الماضية في جلال اباد المدينة الرئيسية في ننكرهار.
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