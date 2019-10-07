أبو العينين: البرتغال كانت وستظل شريكا رئيسيا لمصر

دعا رجال الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي، المستثمرين في البرتغال إلى الاستثمار في مصر، عبر مشروعات يمكن إقامتها بمحور قناة السويس، فى ظل دعم كبير من القيادة السياسية فى مصر للمستثمرين الأجانب.





وأوضح محمد أبو العينين، في اجتماع مجلس الأعمال المصري البرتغالي اليوم، الإثنين، أن هناك فرصًا واعدة في مجال الصناعة بين مصر والبرتغال، مجددًا الدعوة إلى المستثمرين البرتغاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول التى تجعلها تربط الدول العربية وكذلك تعمل كبوابة للسوق.





وأضاف أن الحكومة بدعم القيادة السياسية ووعي الشعب المصري استطاعت في فترة قصيرة، تحقيق الاستقرار ودعم منظومة الأمن، واتخاذ إجراءات إصلاحية أدت إلى رفع معدلات النمو، وتراجع معدلات التضخم والبطالة، مشيرا إلى أهمية تنامي الصادرات بين مصر والبرتغال نحو 30% سنويا بإجمالي 380 مليون دولار .





وأوضح أن أرقام الاقتصاد واضحة وتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، حيث تراجع التضخم إلى 7% تقريبًا، وهبطت البطالة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تحقيق أعلى معدلات نمو بلغ 5.6% وهي الأعلى منذ 10 سنوات.