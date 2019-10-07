Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أبو العينين: البرتغال كانت وستظل شريكا رئيسيا لمصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:08 م
خلال فعاليات مؤتمر
خلال فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال المصري البرتغالي
Advertisements
دعا رجال الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي، المستثمرين في البرتغال إلى الاستثمار في مصر، عبر مشروعات يمكن إقامتها بمحور قناة السويس، فى ظل دعم كبير من القيادة السياسية فى مصر للمستثمرين الأجانب.

وأوضح محمد أبو العينين، في اجتماع مجلس الأعمال المصري البرتغالي اليوم، الإثنين، أن هناك فرصًا واعدة في مجال الصناعة بين مصر والبرتغال، مجددًا الدعوة إلى المستثمرين البرتغاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول التى تجعلها تربط الدول العربية وكذلك تعمل كبوابة للسوق.

وأضاف أن الحكومة بدعم القيادة السياسية ووعي الشعب المصري استطاعت في فترة قصيرة، تحقيق الاستقرار ودعم منظومة الأمن، واتخاذ إجراءات إصلاحية أدت إلى رفع معدلات النمو، وتراجع معدلات التضخم والبطالة، مشيرا إلى أهمية تنامي الصادرات بين مصر والبرتغال نحو 30% سنويا بإجمالي 380 مليون دولار .

وأوضح أن أرقام الاقتصاد واضحة وتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، حيث تراجع التضخم إلى 7% تقريبًا، وهبطت البطالة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تحقيق أعلى معدلات نمو بلغ 5.6% وهي الأعلى منذ 10 سنوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعا للاستثمار في منطقة القناة .. أبو العينين: فرص واعدة بين مصر والبرتغال في مجال الصناعة .. صور

ترشيحاتنا

قتلت شخصين وأصابت 56.. أسيوط تواجه خطر الملاريا.. والسبب جمهورية النيجر

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

لغز اختفاء فتاة الغربية فى ظروف غامضة .. والأمن يكثف جهوده لإعادتها

الدوري المصري الجولة 3 : رعب فرقة فايلر.. الزمالك للخلف در.. وعكة إيهاب جلال.. جدل سبايدر مان

لأول مرة .. التعليم تفتح الباب للمتطوعين للعمل في المدارس دعما للنظام الجديد

نفسي ننسا المرحلة دي .. تعليق نارى من أحمد سعد على خبر تصالحه على سمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد

بسبب طبيبة مزيفة.. مريضة تدخل في غيبوبة شهرين.. صور

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها