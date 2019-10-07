تطوير منظومة التعليم.. افتتاح 6 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدد ٦ مدارس بمدينة دمياط الجديدة ما بين إنشاء جديد وتوسعات بتكلفة إجمالية ٦٨.٧٣٦.٠٠٠ مليون جنيه، في إطار حرص الدولة بتطوير منظومة التعليم.



استهلت المحافظ تلك الجولة بافتتاح مدرسة زيد بن حارثة الرسمية للغات المنشأة حديثا بقوة ٣٣ فصلا وبتكلفة ٧.٧١١.٠٠٠ مليون جنيه، إذ تفقدت قاعات رياض الأطفال بمبنى المدرسة وأشادت بمستوى التجهيزات الخاصة بها وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.



كما دشنت محافظ دمياط المدرسة الدولية الرسمية والتى تعد أحد المشروعات القومية الواعدة التى توليها وزارة التربية والتعليم اهتماما بالغا لتقديم خدمات تعليمية مميزة وفقا للنظام العالمى IG بتكلفة مناسبة، حيث تفقدت المحافظ مبنى المدرسة والذى يتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، ويضم ٤٢ فصلا دراسيا بتكلفة قدرها ١٩.٢٧٩ مليون جنيه، حيث أشادت بمستوى التجهيزات الخاصة بالفصول وقاعات رياض الأطفال كما تابعت أعمال تجهيز الملعب وقاعات الطعام، مضيفة أن إنشاء تلك المدارس يهدف إلى مواكبة التطورات التعليمية العالمية وتأصيل القيم والأخلاق الحميدة لدى الطلاب.



وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بافتتاح مدرسة رياض الصالحين والتى تعد صرحا تعليميا يضم جميع المراحل التعليمية بقوة ٣٣ فصلا دراسيا وبتكلفة قدرها ١٤.٢٥٥.٠٠٠ مليون جنيه.



افتتحت المحافظ أيضًا توسعات مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي، بإجمالى ٢٢ فصلا وبتكلفة ٦.٥٣٨.٠٠٠ مليون جنيه، حيث تابعت سير العملية التعليمية بالفصول وقامت بالتواصل مع المعلمين والطلاب كما وجهت بالتشديد على عدم تجاوز المدة المحددة للغياب.



قامت محافظ دمياط أيضًا بإفتتاح مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي والتى تعد أحد المدارس التى تم إنشاؤها حديثا ليبدأ العمل بها هذا العام الدراسي، بقوة ٣٣ فصلا وبتكلفة ٨.٢٠٦.٠٠٠ مليون جنيه، حيث تابعت المحافظ سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية لمرحلة التعليم الابتدائي للتأكد من انتظامها بالشكل المطلوب.



ومن بين تلك المدارس أيضًا وفى ختام الجولة، افتتحت محافظ دمياط مدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي، بإجمالى ٣٣ فصلا وبتكلفة ١٢.٧٤٩.٠٠٠ مليون جنيه، حيث اطمأنت المحافظ على الطلاب بقاعات رياض الأطفال والتى تم تجهيزها وفقًا للنظام التعليمى الجديد كما شهدت عرضًا من الطلاب احتفالا بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة.

