شباب الأهلي يفوز على الشرقية للدخان وديا

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ على فريق الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



جاءت ثنائية الأهلي عن طريق صالح نصر ومصطفى ألياس، قبل أن يسجل الشرقية للدخان هدفه الوحيد في المباراة.



يذكر أن هذه المباراة أقيمت بعد يوم واحد فقط من فوز شباب الأهلي على الجونة ١ – صفر بدوري الجمهورية، حيث اعتاد الفريق خوض مباراة ودية عقب كل مباراة في الدوري لتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الرسمي.



ووصل فريق شباب الأهلي إلى النقطة العاشرة في دوري الجمهورية، جمعها من التعادل مع سموحة ١ – ١، والفوز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر مسجلًا ٧ أهداف بينما تلقت شباكه هدفين.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 19٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.