Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"صدى البلد" ينشر أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي في الفيوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:08 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
ينشر صدى البلد كشوف أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي ، الذين تجرى لهم المقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أعلنت عن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين في مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية بتعليم الفيوم 2019م للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019 بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات حي الجون بمدينة الفيوم .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بالمديرية والإدارات التعليمية لسنة 2019 م طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته والقانون رقم 155 لسنة 2007.

وأوضحت المديرية، أن الوظائف الشاغرة المطلوب التعيين فيها، هي مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة تعليم أساسي، ابتدائي، وإعدادي، وثانوي عام، وفني، بمدارس رسمية لغات، وتربية خاصة، وموجه عام، وموجه أول، وموجه مادة ونشاط. 

 وأشارت المديرية، إلى أن جميع الشروط معلنة بالمديرية والإدارات التعليمية والصفحة الرسمية للمديرية، على أن تقدم المستندات باليد وذلك في موعد غايته 10 أيام من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان بما فيها أيام الأجازات والعطلات الرسمية، وأنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد للإعلان أو التي ترد بالبريد أو الفاكس.

"صدى البلد" ينشر أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي في الفيوم
"صدى البلد" ينشر أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي في الفيوم
"صدى البلد" ينشر أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي في الفيوم
"صدى البلد" ينشر أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي في الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التقدم لعدد من الوظائف الشاغرة بتعليم الإسماعيلية .. السبت

تعليم أسوان تعلن مواعيد وأماكن مقابلات واختبارات متقدمي وظائف الإدارة

صدى البلد ينشر أسماء المتقدمين للوظائف القيادية بتعليم الفيوم

ننشر أسماء ومواعيد المتقدمين لاختبارات الوظائف القيادية بتعليم الفيوم

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. موعد تسلم الأهلي درع الدوري الممتاز

بيراميدز يقترب من حسم أولى صفقات ميركاتو الشتاء.. تعرف على اللاعب

بعد هجوم مرتضى منصور عليها.. الاتحاد الدولى يكرم فاطمة سامورا ويصفها بـ صانع التاريخ

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

الديهي يسخر من أردوغان بعد تهديد ترامب: عامل فيها دكر

مرتضى منصور عن انتقال كهربا لـ الأهلي: لو راجل يروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها