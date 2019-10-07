"صدى البلد" ينشر أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي في الفيوم





وأشارت المديرية، إلى أن جميع الشروط معلنة بالمديرية والإدارات التعليمية والصفحة الرسمية للمديرية، على أن تقدم المستندات باليد وذلك في موعد غايته 10 أيام من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان بما فيها أيام الأجازات والعطلات الرسمية، وأنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد للإعلان أو التي ترد بالبريد أو الفاكس.





ينشر صدى البلد كشوف أسماء المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي ، الذين تجرى لهم المقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019.كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أعلنت عن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين في مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية بتعليم الفيوم 2019م للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائي وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019 بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات حي الجون بمدينة الفيوم .وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بالمديرية والإدارات التعليمية لسنة 2019 م طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته والقانون رقم 155 لسنة 2007.وأوضحت المديرية، أن الوظائف الشاغرة المطلوب التعيين فيها، هي مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة تعليم أساسي، ابتدائي، وإعدادي، وثانوي عام، وفني، بمدارس رسمية لغات، وتربية خاصة، وموجه عام، وموجه أول، وموجه مادة ونشاط.