قرار جديد من حسام البدري بشأن تدريب منتخب مصر.. تعرف عليه

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني فتح تدريب الفريق غدا خلال معسكره الحالي لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام كافة.



ويقام تدريب الغد في السادسة مساء باستاد القاهرة، حيث يستعد المنتخب للقاء منتخب بتسوانا الودي يوم 14 الحالي.



وكان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن قائمة معسكر اكتوبر التي جاءت على النحو الآتي: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بالإضافة الي الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.



واستقر حسام البدري على عدم استدعاء بديل لعمرو السولية، بعدما تعرض للاصابة خلال مباراة الاهلي واسوان بالدوري الممتاز.