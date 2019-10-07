ياسمين صبري تصدم جمهورها باعتزال الفن .. وأحلام تتدخل

فجرت الفنانة ياسمين صبرى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أنها ستعتزل التمثيل قريبا وتترك البلاد لتستقر فى بريطانيا لبناء عائلة وإنجاب الأطفال.



وأضافت ياسمين صبري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا خاصية الأسطورى فى حديث مع الجمهور قائلة :"أنا لا أعيش قصة حب ولكن يوما ما سأترك الفن من أجل العائلة والإنجاب خاصة أننى لم أجد نفسي بعد سنوات من العمل إلا في حضن أسرة وأطفال فقط، وحياة الفن متعبة ولست متكيفة معها".



ودخلت الفنانة أحلام عبر الاستورى الخاص بـ ياسمين لتوجه لها سؤالا عن شعورها بنفسها وهل هي فخورة بما تقدمه وردت ياسمين قائلة :"أشعر أن الطريق مازال طويلًا، وأشكر أحلام على سؤالها .. أنتي إنسانة مميزة".



يذكر أنه كان قد عُرض للفنانة ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "حكاية" والذى شارك فى بطولته أحمد بدير واحمد صلاح حسنى وتأليف محمد عبد المعطى.