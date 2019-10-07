بعد قرار الهجوم.. قسد تنقل عددا من مقاتليها من دير الزور إلى الحدود مع تركيا

نقلت "روسيا اليوم"، عن أحد القادة من قوات سوريا الديمقراطية، قوله إنهم سحبوا عددا من مقاتليهم من ريف دير الزور الشمالي ومخيمات وسجون تنظيم داعش ونقلتهم للحدود مع تركيا.



جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من شمال شرق سوريا قبل هجوم تركي على تلك المنطقة.



واعتبرت "قسد" أن قرار واشنطن حول عدم التدخل في العملية التركية بالمنطقة "طعنة في الظهر".



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أفادت، منذ قليل، بأن قصفا تركيا استهدف منطقة تل طويل بالمالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي في سوريا.



وأشارت الوكالة إلى أن القصف يستهدف أحد المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد".

