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عمرو أديب: إزاي مدرسين متسابين وعليهم أحكام قضائية.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:05 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الإعلامي عمرو أديب أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن وجود 1070 مدرسا إخوانيا، مؤكدا أنه رقم ليس كبيرا لأنه يوجد مليون ونصف مدرس لديهم أفكار من جماعة الإخوان.

وأضاف مقدم برنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أنه إزاي كانوا متسابين وعليهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أنه اليوم ونفس الشئ وزير التعليم السعودي كان يتحدث عن تطهير التعليم السعودي من الفكر الإخواني.

وتابع مقدم برنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أن الفكر الإخواني يلوث أفكار الأطفال بالأفكار المسمومة،  معلقا إزاي كانوا متسابين وعليهم أحكام.. إحنا ناقصين.

وأشار مقدم برنامج الحكاية أن المدرس الإخواني يربي الأطفال على فكرة كراهية الدولة والحدود والقانون والحكومة وبيطلعه ناقم ومتحبش فكرة الدولة وانما تحب فكرة الجماعة. 
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