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فن

فيلم Joker يحقق 234 مليون دولار فى 3 أيام

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:40 م
Joker
Joker
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم Joker إيرادات بلغت 234 مليون دولار حول العالم وذلك بعد عرضه منذ ثلاث ايام.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعُرض فى عدد من المهرجانات العالمية، منها مهرجان فينيسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ، ويضم الفيلم الجديد عددًا هائلًا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين، وغيرهم.
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