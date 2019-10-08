الطريق أصبح مقلب زبالة .. أهالي عزبة أحمد فوزي بالقناطر يستغيثون

استغاث أهالى عزبة أحمد فوزى بالقناطر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بالمسئولين، يطالبون فيها بسرعة التدخل لإنهاء أزمتهم من تراكم القمامة حول المجرى المائي.



وقالت مديحة أحمد فى رسالتها : تتراكم القمامة من كل الاتجاهات، وأصبح الأهالي يستخدمون المجرى المائي كمقلب لقمامتهم، فالجميع يلقى به وأيضا المصانع الصغيرة القريبة من المجرى تلقى نفاياتها من حقن بلاستيكية وعبوات أدوية فارغة، إضافة إلى أن الطريق ضيق جدا و«رايح جاى»، والجزء المواجه لمستشفى القناطر، عبارة عن ترعة لم يتم تغطيتها حتى الآن وتجلب الأمراض.



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