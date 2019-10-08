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بين الناس

الطريق أصبح مقلب زبالة .. أهالي عزبة أحمد فوزي بالقناطر يستغيثون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى عزبة أحمد فوزى بالقناطر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بالمسئولين، يطالبون فيها بسرعة التدخل لإنهاء أزمتهم من تراكم القمامة حول المجرى المائي.

وقالت مديحة أحمد فى رسالتها : تتراكم القمامة من كل الاتجاهات، وأصبح الأهالي يستخدمون المجرى المائي كمقلب لقمامتهم، فالجميع يلقى به وأيضا المصانع الصغيرة القريبة من المجرى تلقى نفاياتها من حقن بلاستيكية وعبوات أدوية فارغة، إضافة إلى أن الطريق ضيق جدا و«رايح جاى»، والجزء المواجه لمستشفى القناطر، عبارة عن ترعة لم يتم تغطيتها حتى الآن وتجلب الأمراض.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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