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منوعات

مارلين مونرو تعود من جديد.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:18 ص
مارلين مونرو
مارلين مونرو
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شيماء مصطفى
يبدو أن الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، ستعود للعالم من جديد، في عمل فني يجسد حياتها ومسيرتها الفنية تحت عنوان "Blonde"، حيث تجسدها خلاله الفنانة الكوبية آنا دي أرماس.

وخطفت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، الأنظار، خلال تجسيدها شخصية ملكة الإغراء مارلين مونرو، في فيلم "Blonde" والذي يتم تصويره حاليا.

وظهر مع "أرماس"، النجم الأمريكي أدريان برودي، الذي يجسد دور زوج مونرو، الكاتب والروائي الأمريكي آرثر ميلر، الذي تزوجها منذ عام 1956 وحتى عام 1961.

وأثارت آنا دي أرماس، إعجاب كل من شاهدها على شاطئ ماليبو، حيث كانت تصور الفيلم المنتظر، نظرا لتشابهها التام بالفنانة الراحلة.

فيلم "Blonde" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس، وهي رواية خيالية عن الحياة الخاصة لنجمة الإغراء مارلين مونرو، وهو من إخراج أندرو دومينيك.

جدير بالذكر، أن نجمة الإغراء "مارلين مونرو" رحلت عن عالمنا فى 5 أغسطس 1962، وأثارت وفاتها الجدل، بسبب عدم معرفة أنه حادث انتحار أو تناول جرعة زائدة من المهدئات، أو اغتيال سياسي.
مارلين مونرو تعود من جديد.. تعرف على التفاصيل
مارلين مونرو تعود من جديد.. تعرف على التفاصيل
مارلين مونرو تعود من جديد.. تعرف على التفاصيل
مارلين مونرو تعود من جديد.. تعرف على التفاصيل
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