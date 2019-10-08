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رياضة

فتحي مبروك: عبد الله السعيد خرج عن مبادئ الأهلي لهذا السبب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد رشاد
أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي، أخطأ بتصرفه عندما وقع للزمالك بنهاية تعاقده مع الأحمر.

وقال فتحي مبروك في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" مينفعش تنط من الشباك وتمشي بالطريقة دي في عز احتياج الفريق لك ، عبد الله السعيد خرج عن مبادئ النادي الأهلي".

وكان عبد الله السعيد قد أثار أزمة داخل النادي الأهلي ، بعدما وقع لنادي الزمالك عقب نهاية عقده مع الأهلي ، إلا أنه جدد تعاقده مع الأحمر وانتقال الى الدوري الفنلندي ومن ثم السعودي ومنه إلى فريق بيراميدز.
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