فوزي لقجع في حوار حصري على "أون تايم سبورتس" .. غدا

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعة حوار حصري مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وتذيع شبكة قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف إم ، اللقاء الأول لفوزي لقجع عبر الشاشات المصرية، بالتزامن، في تمام العاشرة مساء غداً الجمعة، والذي أجراه الإعلامي محمد الليثي.

ويتحدث لقجع الذي يعد أحد أهم مسؤولي كرة القدم في قارة إفريقيا، خلال اللقاء عن علاقته بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحقيقة الصورة السلبية لدى الجمهور المصري عنه، بالإضافة إلى أزمة مباراة نهائي دوري إفريقيا 2022/2023 بين الأهلي والوداد.

كما يجيب رئيس الاتحاد المغربي عن حقيقة تدخله في تعيين الحكام بالبطولات الإفريقية، ويتحدث عن انجاز منتخب المغرب في كأس العالم، والتنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.