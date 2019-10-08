الأهلي يضم فوكس لاعب منتخب اليد للناشئين

قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم الانتهاء من إجراءات ضم سيف هاني “فوكس” لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد تحت ١٩ سنة قادمًا من صفوف نادي الشمس.



وأوضح مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، فى تصريحات له، الاثنين، إن اللاعب وقع على عقود الإنتقال للأهلي لمدة 4 مواسم، وتسلم النادي الاستغناء الخاص به ليتم قيده في قائمة الفريق.



وجاء التعاقد مع اللاعب بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع منتخب الناشئين والفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا.