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مرأة

ريهام حجاج تتألق بـ إطلالة كاجوال برفقة أصدقائها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصور جديدة لها خلال ظهورها مع أصدقائها.

وخطفت ريهام حجاج الأنظار فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت جيب قصيرة تصل إلى أعلى الركبة باللون البينك ونسقت معها قميص باللون الأبيض أتسم بشكله الغير تقليدى، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.

أما من الجانب الجمالى، وضعت ريهام حجاج مكياجا بسيطا ارتكز على الألوان الهادئة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.

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ريهام حجاج تتألق بـ إطلالة كاجوال برفقة أصدقائها

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