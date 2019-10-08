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مرأة

ب5 جنيهات.. عمل الكاتشب بطريقة أصلية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
لمحبي الكاتشب، يمكن تحضيرها في البيت بطريقة مضمونة وموثوقة وشهية وبسيطة.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة معجون الطماطم
3 ملاعق كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة ملح
1/4 كوب ماء
1/2 كوب خل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
1/2 ملعقة صغيره ثوم مهروس، أو مسحوق الثوم
1 1/2 ملعقة صغيره نشا
1/2 ملعقة صغيره دقيق
1 ملعقة كبيرة فلفل حار
رشة فلفل اسود
رشة كمون


طريقة التحضير
تخلط جميع المكونات مع بعض، توضع في قدر على النار وتحرك جيدًا حتى يبدأ الغليان.
ترفع من على النار وتترك لتبرد ثم توضع في علبة مخصصة للكاتشب.
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