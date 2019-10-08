العلماء لا يرشحون أنفسهم.. كيف يتم اختيار الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء

بعد ساعات قليلة سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2019، ويتم الترشيح لجائزة نوبل في الفيزياء عن طريق الدعوة فقط، فالمرشحون المؤهلون للحصول على جائزة نوبل في الفيزياء يتم ترشيحهم من قبل أشخاص مؤهلين تلقوا دعوة من لجنة نوبل لتقديم أسماء للنظر فيها، ولا يمكن لأحد ترشيح نفسه أو نفسها.



وتتبع الأكاديمية طرق سرية في الحفاظ على أسماء المرشحين، حيث لا يمكن الكشف عن أسماء المرشحين وغيرها من المعلومات حول الترشيحات إلا بعد مرور 50 عامًا.



ويرصد «صدى البلد» طريقة التقديم التي اتبعها المرشحون للفوز اليوم، فجائزة نوبل في الفيزياء لا يستطيع أي عالم التقديم للفوز بها، بل يتم ترشيح اسمه من قبل أشخاص سريين يختارون الأكفاء والمؤهلين للترشح، ويتمتع بالحق في تقديم المقترحات الخاصة بمنح جائزة نوبل في الفيزياء:



1.أعضاء من السويد أو أجانب في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

2.أعضاء لجنة نوبل للفيزياء.

3.الحاصلون على جائزة نوبل في الفيزياء.

4.أساتذة معينون في العلوم الفيزيائية في جامعات ومعاهد التكنولوجيا في السويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج ومعهد كارولينسكا في ستوكهولم.

5.أساتذة جامعيون تختارها أكاديمية العلوم بهدف ضمان التوزيع المناسب على مختلف البلدان ومقاعد التعلم الخاصة بهم.

6.العلماء الآخرون الذين قد ترى الأكاديمية أنهم مناسبين لتقديم مقترحات.



وتتخذ الأكاديمية الملكية السويدية، القرارات المتعلقة باختيار العلماء العلميين في الفقرتين 5 و 6 كل عام قبل نهاية شهر سبتمبر، وتعد الأكاديمية أيضا هي المسئولة عن اختيار الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء، وتعيّن الأكاديمية هيئة عاملة مخصصة وهي لجنة نوبل للفيزياء والتي تراقب الترشيحات وتقدم اقتراحًا للمرشحين النهائيين.



وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء مصوتين، لكن منذ عدة سنوات انضم أعضاءً مساعدين للتصويت، وتمت مناقشة اقتراح اللجنة في هيئة أكبر، هي فئة الفيزياء في الأكاديمية، والتي قد تقترح تعديلًا أو ترسل اقتراحًا مختلفًا إلى الأكاديمية.



أما طريقة اختيار الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء، فتتم من خلال إرسال استمارات الترشيح، حيث ترسل لجنة نوبل استمارات سرية إلى حوالي 3000 شخص منهم أساتذة مختارون في جامعات حول العالم، وفائزون بجائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء، وأعضاء الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.



ويجب أن تصل استمارات الترشيح المكتملة إلى لجنة نوبل في موعد لا يتجاوز 31 يناير من العام التالي، وتقوم اللجنة بفحص الترشيحات واختيار المرشحين الأوائل، ويتم ترشيح حوالي 250-350 اسمًا لأن العديد من المرشحين غالبًا ما يقدمون نفس الاسم.



وخلال الفترة من شهر مارس حتى شهر مايو، يتشاور الخبراء وترسل لجنة نوبل أسماء المرشحين الأوائل إلى الخبراء المعينين لتقييم عملهم، وخلال الفترة من شهر يونيو حتى شهر أغسطس، يتم كتابة التقرير، حيث تجمع لجنة نوبل التقرير النهائي مع التوصيات التي ستقدم إلى الأكاديمية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة.



وفي شهر سبتمبر تقدم لجنة نوبل تقريرها مع توصيات بشأن المرشحين النهائيين لأعضاء الأكاديمية، ويكون قد تم مناقشة التقرير في اجتماعين مع المتخصصين في الفيزياء بالأكاديمية.



وفي شهر أكتوبر يتم اختيار الفائزين بجائزة نوبل، وفي أوائل أكتوبر، تختار الأكاديمية الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء من خلال تصويت الأغلبية، ويكون القرار نهائي وبدون استئناف، ثم يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل.



وفي بداية ديسمبر يتم إقامة احتفالية لتكريمهم حيث يتسلم الحائزون على جائزة نوبل جوائزهم، ويقام حفل توزيع جائزة نوبل يوم 10 ديسمبر في ستوكهولم، حيث يتلقى الحائزون على جائزة نوبل، التي تتكون من ميدالية وشهادة من نوبل، ووثيقة تؤكد مبلغ الجائزة.