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توك شو

صورة مشرفة لمواطن مصري.. عامل نظافة يعيد مبلغا ماليا كبيرا لأسرة ماليزية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
عمال طب جامعة المنصورة
عمال طب جامعة المنصورة
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توك شو
قال وحيد الوهيدي، العامل بكلية طب المنصورة، إنه عادةً بعد الانتهاء من أي فعالية أو حفل يدخل للقيام بعمله سواء إعادة القاعة إلى نظامها أو تنظيف ما بها من نفايات.

وتابع وحيد الوهيدي، خلال مداخلة في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، اليوم، الثلاثاء، قائلًا إنه خلال القيام بعمله وجد ظرفا ملقى أسفل أحد المقاعد ووجد به مبلغا من المال "عملات مختلفة"، فقام مسرعًا بالتوجه إلى مشرف القطاع للبحث عن أصحاب المال، وأوضح أن قيمة المبلغ حوالي 3 آلاف دولار.

وأكد وحيد الوهيدي، أن ما قام به ما ليس إلا واجبا اتجاه أمانته وحرصه على رد المال لأصحابه، موضحًا أن أصحاب المال هم عائلة ماليزية كانت في الحفل لتخرج ابنتهم.

وقامت الجامعة بدورها في تقديم الشكر والعرفان للعامل وحيد الوهيدي على أمانته وما قدمه من صورة مشرفة كنموذج للعامل المصري البسيط.
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