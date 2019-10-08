إنتاج سيارة خاصة ليستقلها إمبراطور اليابان خلال تتويجه نهاية الشهر.. تعرف على مواصفاتها

كشفت وكالة العائلة الإمبراطورية اليابانية عن السيارة التي أنتجت خصيصا كي يستخدمها الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في الموكب الذين سيقام بمناسبة تنصيبه في وقت لاحق من الشهر الحالي.



وكانت الحكومة اليابانية اختارت السيارة "سينشري" وهى من إنتاج شركة تويوتا من بين مجموعة من السيارات التي طرحتها خمس شركات لصناعة السيارات مع وضع الجوانب الخاصة بالسلامة والأداء البيئي في الاعتبار من بين جوانب أخرى حسبما قالت وكالة العائلة الإمبراطورية.



والسيارة مزودة بمقاعد جلد بيضاء اللون ومساند خلفية تم ضبط ارتفاعاتها وزواياها على نحو يعطى لمتابعي الموكب على جانبي الطريق أفضل زوايا لمشاهدة الإمبراطور والإمبراطورة.



وتم طلاء السيارة باللون الأسود اللامع وسوف يتم تزويدها بعلم الإمبراطور في المقدمة خلال الموكب.



وقالت وكالة العائلة الإمبراطورية أن قيمة السيارة تقدر بما يزيد على 80 مليون ين أي حوالى 750 ألف دولار.