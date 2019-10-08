أمين الفتوى: الحمل نصيب وأقدار وعلى المرأة تحصين نفسها بهذه الطريقة .. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحمل نصيب وأقدار وعلى المرأة أن تحصن نفسها لو لديها مشكلة روحية، وذلك عن طريق الرقية الشرعية بأن تقرأها مرتين صباحًا ومساءً، ثم صلاة ركعتن بنية قضاء الحاجة حيث تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة و الكافرون والركعة الثانية تقرأ الفاتحة والإخلاص وتدعو أن يرزقها الله بالذرية الصالحة.



وأضاف الشيخ محمود شلبي خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الدعاء يجعل الإنسان قريب من الله عز وجل حيث يقول الله تعالى “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان"، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث المسلمين على أن يكونوا دائمين الدعاء، حتى في أشد المصائب، وذلك لأن الدعاء يغير من القدر الذي يصيب الإنسان، ويخفف شدته، ويجعل الإنسان مستسلمًا لأمر الله.



من ناحية أخرى ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: "رزقني الله بولدين، فهل يجوز لي ذبح جمل عقيقة عنهما؟".



رد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة عند جمهور الفقهاء يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، وفعلها النبي ﷺ وفعلها أصحابه، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول رسول الله ﷺ (كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنه يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَق وَيُسَمَّى) فإن لم تكن في اليوم السابع، ففى اليوم الرابع عشر، فإن لم تكن ففي اليوم الحادى والعشرين فإن لم يكن ففي أي وقت.



وأضاف: يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وقال ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة »، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين، ولا بأس أن يذبح الرجل عن الإثنين " جمل " وإن كان من الأفضل ذبح شاتين عن كل مولود .



ولفت عويضة إلى أن ما يجرى على الأضحية من الأحكام ينطبق أيضا على العقيقة إلا أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.



