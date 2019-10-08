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مرأة

لسه شباب.. نجمة من الزمن الجميل بإطلالة كلاسيكية بعد تخطيها الـ 50

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:37 م
شريهان
شريهان
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قسم المرأة
نشرت الفنانة شريهان صورة جديدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بها بإطلالة كلاسيكية، وارتدت فستانا أسود أنيقا بأكمام طويلة ومجسم وكشفت تفصيلة الفستان عن جمال رشاقتها.

وقامت برفع شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت على الميكب بالألوان الترابية التى تتناسب مع بشرتها، وأحمر شفاه باللون البيج.

واعتمدت فى إطلالتها على الإكسسوارات الفضية وارتدت قرطا، وسلسلة باللون الفضى، وساعة يد لإكمال إطلالتها.

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