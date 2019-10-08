بسبب عروسه وصديقه .. عريس يواجه أسوأ مفاجأة ممكنة يوم الزفاف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مجموعة من اللقطات التي ترصد مفاجأة مزعجة وغير متوقعة إطلاقًا واجهها عريس في يوم زفافه بسبب صديقه المقرب، الذي قرر اختيار ذلك اليوم تحديدًا كي ينفذ فيه مقلبًا لا يُنسي بالتعاون مع عروسه.



وخلال تصوير مجموعة لقطات خاصة بحفل الزفاف في إحدى الحدائق بمدينة "ساوث تشارلستون" في ولاية "ويست فرجينيا" الأمريكية، كان العريس "بيلي هانت" يتوقع أن يستدير ليجد عروسه في انتظاره بفستان الزفاف الأبيض، على غرار ما يحدث في الأفلام الرومانسية وجلسات التصوير المنتشرة على مواقع التواصل، لكنه بدلًا من ذلك فوجئ بصديقه مرتديًا فستان الزفاف كي يمزح معه في مشهد يكاد لا يُصدق.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العروس تعاونت مع صديق العريس "بات جونز" من أجل تنفيذ هذه الخدعة، التي أصابت العريس بالذهول في البداية قبل أن ينفجر هو وصديقه في الضحك، لدرجة أنه كاد يسقط أرضًا؛ ولحسن الحظ، فقد تمكن العريس من رؤية الجانب الطريف في ذلك المقلب، الذي انتشرت اللقطات الخاصة به بشكل واسع على الإنترنت وحظيت بشهرة كبيرة.



ونقلت "ديلي ميل" عن مصور حفل الزفاف "أندرو ستيفنز"، والذي قام أيضًا بتصوير المقلب، قوله إن الأمر برمته كان فكرة العروس، وقد حاول هو أن يظل هادئًا حتى لا يكشف المقلب دون قصد، وكي يتمكن أيضًا من التقاط صور لا تُنسى.