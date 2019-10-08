فى أجواء رومانسية.. روجينا تقبل أشرف زكى

نشرت الفنانة روجينا عبر خاصية STORY بحسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها بصحبة زوجها أشرف زكي.



وظهرت روجينا في الصورة وهي هى تقبل خد زوجها أشرف زكي، نقيب الممثلين وأمين الصندوق بنادي الزمالك.



يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة روجينا كانت العام الماضي في مسلسل "كلبش 2" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان 2019.