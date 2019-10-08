رئيس جامعة المنوفية : طلابنا استطاعوا محو أمية 11 ألف شخص العام الماضي

قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إن مركز محو الأمية وتعليم الكبار تمكن من محو أمية 11الف متعلم علي أيدي طلاب وطالبات الجامعة خلال العام الماضي.



جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة الجلسة الثانية لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2019/2020 وذلك بحضور أعضاء المجلس من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع.



وأشارت الدكتورة ناهد غنيم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، إلى سعي المركز إدخال برامج جديدة من شأنها محو الأمية الدوائية بالتعاون مع كلية الصيدلة ومحو الأمية الصحية بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض، كما جار إنشاء برنامج محو الأمية الإنجليزية، هذا إلى جانب محو أمية اللغة العربية والرياضيات.



كما ناقش المجلس الخطة التنفيذية الجديدة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي الجديد بما يتلاءم ويلبي احتياجات البيئة والمجتمع المحيط حيث تم تشكيل أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمود قورة وعضوية الدكتورة سميرة عزت، والدكتور محمود الشيخ والدكتور أسامة عبدالرؤوف، والدكتور عبدالفتاح درويش.

