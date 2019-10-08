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أخبار العالم

أول تعليق من بريطانيا على خطة تركيا تنفيذ عملية عسكرية في سوريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:31 م
أول تعليق من بريطانيا
أول تعليق من بريطانيا على خطط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في س
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رويترز
قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء إن بلاده قلقة للغاية من خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في شمال سوريا.

وأعلنت تركيا أنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات لها هناك مما يمهد الطريق أمام هجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة منذ وقت طويل مع واشنطن.

وحين سئل عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بريطانيا‭‭ "‬‬سعيدة جدا" بالتحول في سياسته بشأن سوريا، قال المتحدث باسم جونسون إن تحركات القوات الأمريكية مسألة تخص الولايات المتحدة.
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