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برلمان

رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:52 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية التي تنفذ علي الأرض نجحت في توفير 5 مليون فرصة عمل علي مدار الخمس سنوات الماضية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا علي أن مصر تزداد سنويا بواقع 2.5 مليون مواطن، وهو الأمر الذي يستلزم توفير مليون فرصة عمل سنويا، وهو نهج تعمل عليه الحكومة ، مؤكدا علي أن المشروعات القومية وفرت علي مدار الخمس سنوات الماضية حوالي 5 مليون فرصة عمل.

وتطرق مدبولي لحجم الطرق الكبيرة التي تم تنفيذها علي مستوي الجمهورية، مؤكدا علي أن الشباب المصري هو من أقام هذه الشبكة، وغيرها من المدن الجديد ومحطات الطاقة ومشروعات الغاز متابعا:" البطالة فى تناقص ووصلنا لمعدلات جيدة"، مؤكدا علي أن المشكلة الحقيقة أن الجميع يريد الوظيفة الحكومية وهو امر غير وارد خاصة أننا ندرك أن الجهاز الإداري مثقل بالأعباء والموظفين وأننا لسنا في حاجة لهذا الكم من الموظفين.
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