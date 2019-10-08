فيديوجراف| تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية مع زعماء قبرص واليونان

قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان استضافتها القاهرة اليوم الثلاثاء، جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى.



القمة الثلاثية شهدت توقيع وثائق وبرامج تعاون بين مصر وقبرص واليونان، ونقاشات حول مجالات التعاون وأهم قضايا المنطقة.



من خلال الفيديوجراف تابع أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية.