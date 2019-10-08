مصر للألومنيوم: خفض سعر الغاز يوفر 31 مليون جنيه للشركة سنويا

كشفت شركة مصر للألومنيوم، القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع سيوفر 31 مليون جنيه من تكلفة استهلاك الغاز بالمصنع سنويًا.



وقالت الشركة في بيان، إن تكلفة استهلاك الغاز سنويًا في حالة سعره 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية تصل قيمته إلى 114 مليون جنيه تقريبًا مقابل 145 مليون جنيه تقريبًا في حالة سعره 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.



وأضافت شركة مصر للألومنيوم ، أنها تستهلك كمية غاز طبيعي يتراوح بين 32 إلى 34 مليون متر مكعب سنويًا بقيمة تصل إلى 145 مليون جنيه تقريبا وذلك في حالة سعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.



وخفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.