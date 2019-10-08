أهم الأخبار| تعليق ترامب على قرار الانسحاب من سوريا.. البرلمان يحاسب الحكومة.. تقلبات جوية غدا

لكل بلد عادة إلا سيناء لها تراث.. الزواج في أرض الفيروز تقاليد لا يمحوها الزمن.. الربابة أهم آلات الطرب القديمة لإحياء الأفراح.. كلمة الشرف وقراءة الفاتحة لتحديد ميعاد الزواج