أهم الأخبار| تعليق ترامب على قرار الانسحاب من سوريا.. البرلمان يحاسب الحكومة.. تقلبات جوية غدا

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
ترامب يدافع عن قرار التخلي عن أكراد سوريا.. والجمهوريون يهاجمونه
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار التخلي عن المقاتلين الأكراد في سوريا، يعد وفاء بوعد الحملة الانتخابية له بالانسحاب من "حرب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط.
إسرائيل مرعوبة من قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.. تفاصيل
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء أول رد فعل من إسرائيل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا.
في جلسة عاصفة.. البرلمان يحاسب الحكومة.. التفاصيل كاملة
شهد البرلمان جلسة عاصفة اثناء عرض رئيس الوزراء كشف حساب للبرلمان وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف حساب والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحوكمة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
نص كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان
انطلق اليوم المؤتمر الصحفى، بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى.
يا فرحة ما تمت.. ماتت العروس وقريباتها بسبب صورة
في واقعة مأساوية، تحولت فرحة زفاف بالهند إلى جنازة كبيرة بعد أن لقيت العروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها، وفق ما أفادت به صحف هندية.
تفاصيل الإعلان المشترك الصادر عن القمة السابعة «مصر وقبرص واليونان»
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، و نيكوس أناستاسيازيس - رئيس جمهورية قبرص، و كيرياكوس ميتسوتاكيس - رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.
مواجهة ارتفاع الأسعار.. مطالب الأغلبية البرلمانية من الحكومة في جلسة كشف الحساب
طالب النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، الحكومة بضرورة مراجعة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال الصحة، ومواجهة ارتفاع الأسعار، والدروس الخصوصية، والبطالة، إلى جانب دعم الفلاح، والحد الأدني للأجور.
رئيس الوزراء: زيادة الخطة الاستثمارية 40%.. ونعترف بوجود قصور
قال رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إن الحكومة لم تقل إن الوضع جيد ولا يوجد تحديات، وإنما هناك أعباء وتحديات كبيرة وتحاول الحكومة على قدر اجتهادها أن تتعامل معها.
سيف زاهر: الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
أكد سيف زاهر عضو مجلس إداة اتحاد الكرة السابق، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ترامب يدافع عن قرار التخلي عن أكراد سوريا.. والجمهوريون يهاجمونه
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار التخلي عن المقاتلين الأكراد في سوريا، يعد وفاء بوعد الحملة الانتخابية له بالانسحاب من "حرب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط.
إسرائيل مرعوبة من قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.. تفاصيل
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء أول رد فعل من إسرائيل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا.
في جلسة عاصفة.. البرلمان يحاسب الحكومة.. التفاصيل كاملة
شهد البرلمان جلسة عاصفة اثناء عرض رئيس الوزراء كشف حساب للبرلمان وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف حساب والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحوكمة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
نص كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان
انطلق اليوم المؤتمر الصحفى، بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى.
يا فرحة ما تمت.. ماتت العروس وقريباتها بسبب صورة
في واقعة مأساوية، تحولت فرحة زفاف بالهند إلى جنازة كبيرة بعد أن لقيت العروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها، وفق ما أفادت به صحف هندية.
تفاصيل الإعلان المشترك الصادر عن القمة السابعة «مصر وقبرص واليونان»
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، و نيكوس أناستاسيازيس - رئيس جمهورية قبرص، و كيرياكوس ميتسوتاكيس - رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.
مواجهة ارتفاع الأسعار.. مطالب الأغلبية البرلمانية من الحكومة في جلسة كشف الحساب
طالب النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، الحكومة بضرورة مراجعة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال الصحة، ومواجهة ارتفاع الأسعار، والدروس الخصوصية، والبطالة، إلى جانب دعم الفلاح، والحد الأدني للأجور.
رئيس الوزراء: زيادة الخطة الاستثمارية 40%.. ونعترف بوجود قصور
قال رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إن الحكومة لم تقل إن الوضع جيد ولا يوجد تحديات، وإنما هناك أعباء وتحديات كبيرة وتحاول الحكومة على قدر اجتهادها أن تتعامل معها.
سيف زاهر: الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
أكد سيف زاهر عضو مجلس إداة اتحاد الكرة السابق، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.