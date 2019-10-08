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برلمان

رئيس الوزراء: زيادة الخطة الاستثمارية 40%.. ونعترف بوجود قصور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إن الحكومة لم تقل إن الوضع جيد ولا يوجد تحديات، وإنما هناك أعباء وتحديات كبيرة وتحاول الحكومة على قدر اجتهادها أن تتعامل معها.

وأضاف رئيس الوزراء أن التحديات التي تواجهنا هو ارتفاع كثافة الفصول ونحتاج أن نتحرك ونضخ استثمارات من خلال شبكة عملاقة من الطرق ونحتاج للعمل على الشبكة الداخلية.

وتابع: "نعي حجم التحديات وتطلعات المواطن المصري ونسعى أن نزود المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الخطة الاستثمارية زادت بنسبة 40% هذا العام، وهناك سعي للسير بنفس معدلات النمو وخلق فرص جديدة للعمل كي نستثمر في الصحة والتعليم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تواجه أشرس أنواع الحروب وهي حروب غير تقليدية لخلق حالة من البلبلة والإحباط وهز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة.

وقال: "نواجه تشكيكا في المؤسسات التي تحمي الوطن مثل القوات المسلحة وهناك من يرون أن الحرب التقليدية لن تفلح ولذا يلجأون للحروب غير التقليدية.

وقال رئيس الوزراء: هناك مخططات لهز الثقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية والشعب يعي ذلك ولن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى.
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