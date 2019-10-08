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رياضة

سيف زاهر: الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:34 م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون فوت
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محمد السعيد
أكد سيف زاهر عضو مجلس إداة اتحاد الكرة السابق، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيف زاهر في تصريحات إذاعية: "الكاف، قرر في اجتماعه اليوم، بمقره في القاهرة، حل أزمة الزمالك جينيراسيون بإعادة المباراة".

وكان جنيراسيون انسحب من مباراته أمام الزمالك، بعد أن قام الكاف، بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب وتأخيرها 24 ساعة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.
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