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اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم.. ارتفاع سعر طن العربية.. وانخفاضه بشركة بنى سويف

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:08 م
أسمنت
أسمنت
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زينب أبو الخير
رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت اليوم، حيث شهدت أسعار الأسمنت تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 785 جنيه للطن إلى 820 جنيها للطن.

ارتفعت أسعار شركة العربية للأسمنت عند جنيه 805 بدلا من 803 جنيهات للطن أمس، وانخفضت أسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت عند 820 جنيها للطن بدلا من 823 جنيها للطن أمس، واستقرت أسعار شركة لافارج للأسمنت عند 790 جنيه للطن، وشركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 785 جنيها للطن، وشركة أسمنت سيناء إلى 790 جنيها للطن، وشركة العريش للأسمنت إلى 790 جنيها للطن، وشركة السويس للأسمنت عند 790 جنيها للطن، وكانت أسعار شركة أسمنت حلوان عند 800 جنيه للطن وشركة أسمنت شورى عند 785 جنيها للطن و شركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن و شركة مصر للأسمنت قنا عند 785 جنيها للطن وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف عند 793 جنيها للطن، وشركة النهضة إلى 785 جنيها للطن، ووصل سعر الطن بشركة السويدى للأسمنت إلى 810 جنيهات للطن.

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