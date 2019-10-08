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بين الناس

أهالي مدينة العبور يستغيثون: رجل يقوم بتعذيب الكلاب حتى الموت

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:18 م
تعذيب الكلاب
تعذيب الكلاب
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محمد هاني
شكا المواطن أحمد عبد الغفار، أحد أهالي مدينة العبور منطقة 800 متر شارع اللوادر قطعة 5 بلوك 11003، من رجل يقوم بتعذيب الكلاب في المنطقة المذكورة بربطها بسلاسل حديدية وتحريض كلاب "بيتبول" عليها حتى تموت من التعذيب.

وقال عبد الغفار، في استغاثته، "الحقوا الكلاب البريئة الراجل بيجيب الكلاب البلدي ويربطها ويشرس الكلب البيتبول بتاعه عليهم لغاية لما يموتوا". 

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