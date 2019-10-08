البرلمان التركي يوافق على عملية عسكرية في سوريا والعراق

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد التفويض الممنوح للرئيس، رجب طيب أردوغان، بهدف شن القوات المسلحة التركية عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام.



وصوت معظم البرلمان لصالح القرار الذي ينص على تمديد التفويض لشن العمليات العسكرية في دولتي جوار تركيا حتى 30 أكتوبر 2020.



ويمثل التفويض ضوءا أخضر من البرلمان التركي لرئيس البلاد، الذي ينوي إطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا ستكون الثالثة لتركيا في البلد العربي منذ اندلاع الأزمة فيه عام 2011، وتستهدف المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".