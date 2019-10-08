Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان التركي يوافق على عملية عسكرية في سوريا والعراق

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد التفويض الممنوح للرئيس، رجب طيب أردوغان، بهدف شن القوات المسلحة التركية عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام.

وصوت معظم البرلمان لصالح القرار الذي ينص على تمديد التفويض لشن العمليات العسكرية في دولتي جوار تركيا حتى 30 أكتوبر 2020.

ويمثل التفويض ضوءا أخضر من البرلمان التركي لرئيس البلاد، الذي ينوي إطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا ستكون الثالثة لتركيا في البلد العربي منذ اندلاع الأزمة فيه عام 2011، وتستهدف المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".
Advertisements

ترشيحاتنا

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

شاهد.. كيف واجه مجند ثعبان كوبرا ضخما.. لن تصدق ما حدث

إثيوبيا بالعربي ينتصر لمصر ويفضح قناة الجزيرة

وفاة طلعت زكريا.. زفاف هنا الزاهد آخر ظهور له قبل رحيله

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. ومحمد إيهاب يعتزل رفع الأثقال

إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي..إبراهيم فايق يفتح النار على الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة