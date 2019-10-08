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رياضة

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:12 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
عبر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد تجاه قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف "، بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي خلال الشهر الجاري قائلا :" قرار ظالم ".

وأكد مرتضى منصور أنه لن يواجه الفريق السنغالي إلا في حالة تواجد جماهيري كبير وخوض المباراة علي استاد القاهرة معلقا :" قرار الكاف صادر من أجل مجاملة جينيراسيون السنغالي ".


وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري موعدا للقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.

وأكد مصدر بالاتحاد الأفريقي أن المباراة ستقام على ملعب السلام بنسبة كبيرة، ويتم حاليا تنسيق كافة الأمور مع الجهات الأمنية.

ويجري مسؤولو الاتحاد الأفريقي مفاوضات مع مسؤولي النادي السنغالي لخوض المباراة في ظل رفض الأخير لقرار إعادة المباراة.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 أكتوبر وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.

وكان حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، إلا أن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.
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