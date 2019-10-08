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فن

على غرار الجونة السينمائي .. مهرجان الإسكندرية يقدم هذا الأمر فى حفل افتتاحه

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد البهى
قام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، فى دورته الـ 35 ، والتى تحمل أسم الفنانة القديرة نبيلة عبيد ، بتقديم أغنية فى حفله افتتاحه يعنى بها عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام .

جاء الأمر على غرار ما قدمه مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة ، التى انتهت منذ أيام قليلة ، بعدما قدموا خلال حفل الافتتاح أيضًا أغنية ينعون من خلاله نجوم مصر الراحلين هذا العام .

ويكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35 حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير ، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو، ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.
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