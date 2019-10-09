البترول: نملك إمكانيات واعدة بقطاع التعدين

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها تقوم حاليا بعدد من الاجراءات التشريعية لدعم القطاع التعديني بمصر وزيادة حجم فرصه الواعدة.



وأضاف تقرير صادر عن الوزارة أن هناك تنسيقا مع استشارى عالمى على تحديث النظم المالية والنماذج الاستثمارية المتبعة تماشيا مع أفضل النظم العالمية بذلك الملف بما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر.



وأوضح التقرير أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل علي الإمكانيات التعدينية للقطاع في ظل المزايا التنافسية التي تملكها صناعة التعدين في مصر.



وأشار الى أن من بين تلك الاصلاحات تطوير البنية التحتية المتنوعة والممتدة فى كافة انحاء البلاد والكوادر البشرية المدربة والتى تعد عاملا بالغ الأهمية فى الانطلاق بالأنشطة التعدينية .

